×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

RTÜK'ten Aşkın Gücü programına idari para cezası

Güncelleme Tarihi:

#RTÜK#Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu#Video
RTÜKten Aşkın Gücü programına idari para cezası
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 16:48

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Prime Video'da yayımlanan "Aşkın Gücü" isimli yarışma programına idari para cezası uyguladı.

Haberin Devamı

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, Üst Kurul, gerçekleştirdiği toplantıda, Prime Video logolu isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş tarafından yayımlanan "Aşkın Gücü" isimli yarışma programındaki ihlalleri değerlendirdi.

Programda, yalnızca açık ayrımcılığı değil, aynı zamanda cinsiyet rollerini katı ve klişe kalıplara hapseden ve bununla birlikte kadınların baskı altına alınmasını meşrulaştıran, kadınların karar alma süreçlerinden dışlanmasını sağlayan, kadınları belirli davranış kalıplarına zorlayan ve bu durumu olumlayan konuların işlendiği tespit edildi.

Aynı zamanda kadının bedensel, duygusal veya psikolojik olarak bir nesne veya meta gibi kullanıldığı, kadınların onurunu zedeleyici biçimde sunulduğu, özellikle kadınların duygusal durumunun reyting veya ilgi çekme amacıyla sömürüldüğü, erkekler arası rekabette bir "ödül" ya da "sebep" olarak konumlandırıldığı da değerlendirildi.

Haberin Devamı

Bu gerekçelerle Prime Video'nun "Aşkın Gücü" isimli programının, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'unda yer alan "... kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez." hükmünü ihlal ettiğine karar verilerek, yüzde 3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma yaptırımı uygulandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#RTÜK#Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu#Video

BAKMADAN GEÇME!