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RTÜK’ten 4 kanala üst sınırdan ceza geldi

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#RTÜK#CEZA#Soruşturma
RTÜK’ten 4 kanala üst sınırdan ceza geldi
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 07:00

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik soruşturma ile ilgili yayın ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle SZC TV, Halk TV, Tele 1 ve NOW TV’ye üst sınırdan para cezası ile 5 program durdurma ve 10 gün süreyle yayın durdurma yaptırımları uygulandı.

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RTÜK, dün gerçekleştirilen olağan toplantısında İBB’ye yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yayın ihlallerini değerlendirdi. SZC TV, Tele1, Halk TV ve NOW TV hakkında yaptırım kararı verildi. 

Halk TV ve Tele1’e üst sınırdan idari para cezası ile 5 program durdurma; SZC TV’ye 10 gün yayın durma cezası verildi. İhlallerin üçüncü kez tekrar etmesi durumunda lisans iptali cezası uygulanacağı kaydedildi.

Üst Kurul toplantısından YouTube kanalı üzerinden yayın yapanlara yönelik de karar çıktı. Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’in YouTube kanallarıyla ilgili 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiği, alınmadığı takdirde kanallarına erişim engeli istenileceği belirtildi. Öte yandan CHP heyeti, RTÜK önünde 4 televizyon kanalına kesilen cezalara tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Kanalları, gazeteleri rahat bırakın” dedi.

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#RTÜK#CEZA#Soruşturma

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