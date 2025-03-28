RTÜK’ten 4 kanala üst sınırdan ceza geldi

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RTÜK, dün gerçekleştirilen olağan toplantısında İBB’ye yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili yayın ihlallerini değerlendirdi. SZC TV, Tele1, Halk TV ve NOW TV hakkında yaptırım kararı verildi.



Halk TV ve Tele1’e üst sınırdan idari para cezası ile 5 program durdurma; SZC TV’ye 10 gün yayın durma cezası verildi. İhlallerin üçüncü kez tekrar etmesi durumunda lisans iptali cezası uygulanacağı kaydedildi.



Üst Kurul toplantısından YouTube kanalı üzerinden yayın yapanlara yönelik de karar çıktı. Fatih Altaylı ve İlker Canikligil’in YouTube kanallarıyla ilgili 72 saat içerisinde lisans almaları gerektiği, alınmadığı takdirde kanallarına erişim engeli istenileceği belirtildi. Öte yandan CHP heyeti, RTÜK önünde 4 televizyon kanalına kesilen cezalara tepki gösterdi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, “Kanalları, gazeteleri rahat bırakın” dedi.