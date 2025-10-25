RTÜK’te bayrak değişimi... Yeni başkan Mehmet Daniş

Haberin Devamı

23 Ocak 2019 tarihinden bu yana RTÜK Başkanlığı yapan Ebubekir Şahin’in görev süresinin sona ermesinin ardından, Üst Kurul üyeleri yeni başkanını belirlemek üzere dün toplandı. Gerçekleştirilen toplantıda RTÜK Başkanlığı’na kurul üyelerinden Mehmet Daniş, Başkan Vekilliği’ne ise Orhan Karadaş seçildi. Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş, şu açıklamayı yaptı:

‘ÖZVERİYLE ÇALIŞACAĞIZ’

“Sayın Başkanımızın RTÜK’e kazandırdığı vizyon, çalışma disiplini ve değerli katkıları için teşekkür ediyorum. Bizler de bu güçlü mirası daha da ileriye taşımak, ülkemizin medya politikalarına çağın gereklerine uygun biçimde katkı sunmak için var gücümüzle çalışacağız. RTÜK’ü toplumun beklentileri doğrultusunda daha güçlü ve daha etkin bir kurum haline getirmek için özveriyle çalışacağız.”

MEHMET DANİŞ KİMDİR?

ESKİ MİLLETVEKİLİ VE BAKAN YARDIMCISI

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Mehmet Daniş, 22. 23. ve 24. dönemde AK Parti Çanakkale milletvekili olarak Meclis’te görev yaptı. TBMM Başkanlık Divanı Kâtip Üyeliği ve TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan Daniş, 64. ve 65. hükümetlerde ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı olarak görev aldı. Milletvekili olduğu dönemde yasama faaliyetleri içerisinde önemli görevler üstlenen Daniş, çok sayıda kanunun hazırlık sürecinde rol aldı. TBMM tarafından RTÜK üyeliğine seçilerek 27 Temmuz 2021 tarihinde görevine başladı.

ESKİ BAŞKAN ŞAHİN: RTÜK’Ü DAHA GÖRÜNÜR KILDIK

Görevi devreden Başkan Ebubekir Şahin ise yeni Başkan Mehmet Daniş’i tebrik ederek şunları söyledi: “Ülkemizin kıymetli gençlerini, çocuklarımızı ve ailelerimizi zararlı içeriklere karşı korumak, medya okuryazarlığını güçlendirmek ve engelli bireylerin medya erişimini artırmak için kararlılıkla çalıştık. Başkanlığa ilk seçildiğim günden itibaren Üst Kurulumuzu ulusal ve uluslararası düzeyde daha görünür kılmayı başardık. Bugün geriye dönüp baktığımda, bu hedef doğrultusunda önemli mesafeler kat ettiğimizi görmek beni son derece mutlu ediyor.”