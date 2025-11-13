RTÜK’e iki üye seçildi

Haberin Devamı

AK Parti’den boşalan iki üyelik için Orhan Özdemir ile Fatma Çeliker seçildi. Meclis Genel Kurulu’nda RTÜK’te eski Başkan Ebubekir Şahin’in istifası ve eski Başkan Vekili Orhan Karadaş’ın yaş haddi nedeniyle ayrılması nedeniyle AK Parti’den boşalan iki üyelik için seçim yapıldı. Gizli oylama sonucunda eski RTÜK Başkan Yardımcısı Orhan Özdemir yeniden üst kurulda görevlendirildi. RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanı Fatma Çeliker de üst kurulun yeni üyesi oldu.