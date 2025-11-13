×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

RTÜK’e iki üye seçildi

Güncelleme Tarihi:

#RTÜK Üyeleri#Orhan Özdemir#Fatma Çeliker
RTÜK’e iki üye seçildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 13, 2025 07:00

TBMM Genel Kurulu’nda Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) için üye seçimi yapıldı.

Haberin Devamı

AK Parti’den boşalan iki üyelik için Orhan Özdemir ile Fatma Çeliker seçildi. Meclis Genel Kurulu’nda RTÜK’te eski Başkan Ebubekir Şahin’in istifası ve eski Başkan Vekili Orhan Karadaş’ın yaş haddi nedeniyle ayrılması nedeniyle AK Parti’den boşalan iki üyelik için seçim yapıldı. Gizli oylama sonucunda eski RTÜK Başkan Yardımcısı Orhan Özdemir yeniden üst kurulda görevlendirildi. RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanı Fatma Çeliker de üst kurulun yeni üyesi oldu.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#RTÜK Üyeleri#Orhan Özdemir#Fatma Çeliker

BAKMADAN GEÇME!