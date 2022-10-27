RTÜK üyeliği AK Parti’de kaldı

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RTÜK’te AK Parti kontenjanından seçilen bir üyenin görev süresinin 1 Temmuz’da sona ermesinin ardından, üyeliğin İYİ Parti’ye geçeceği belirtiliyordu. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti’ye katılımıyla RTÜK kontenjanının AK Parti’de kalması gündeme geldi. Şanlıurfa Milletvekili Eşref Fakıbaba’nın AK Parti’den ve milletvekilliğinden istifasıyla kontenjan dağılımı yeniden tartışma konusu oldu. Meclis Başkanlık Divanı’nın dünkü toplantısında AK Partili üyenin görev süresinin dolduğu 1 Temmuz 2022 tarihinin esas alınması kararlaştırıldı. Gelecek hafta AK Parti grubunca bildirilecek iki aday arasından Meclis Genel Kurulu’nda seçim yapılacak. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta,karara tepki gösterdi.