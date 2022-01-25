"RTÜK Türkçe Ödülleri" 27 Ocak'ta sahiplerini bulacak

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Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen “Yunus Emre ve Türk Dili Yılı” kapsamında RTÜK tarafından hayata geçirilen “Türkçe Ödülleri”, görsel ve işitsel medya çalışanlarına verilecek.

Ödülleri profesyonel seçici kurul belirledi.

Hak sahipleri, titiz bir çalışmanın sonucu olarak tespit edildi. İletişim akademisyenlerinin, RTÜK ve TDK yetkililerinin ve basının duayen isimlerinin yer aldığı seçici kurulun başkanlığını edebiyatçı yazar İskender Pala yaptı.

TÖREN KÜLLİYE’DE

“Yunus Emre Yılı, Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödül Töreni” 27 Ocak 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde gerçekleştirilecek törene siyasetçiler, devlet yöneticileri ile medya profesyonelleri katılacak.

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23 farklı kategorideki ödüller; haber, belgesel, eğlence, eğitim, ekonomi, kültür-sanat, animasyon ve radyo dallarında verilecek.

Belirlenen kategoriler arasında “Yaşam Boyu Saygı Ödülü” adında bir de özel ödül olacak.

“Yunus Emre Yılı, Görsel ve İşitsel Medyada Doğru Türkçe Kullanımı Ödülleri”ni almaya hak kazananlar, plaketlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan alacak.