RTÜK: Milli iradenin yanında, darbecilerin karşısındayız

RTÜK Başkanlığı, bildiri yayınlayan 104 emekli amirale açıklama yaparak tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, Türkiye’nin geçmişte darbelerle ve cuntalarla mücadele etmek zorunda kaldığı belirtilerek, "Aziz milletimiz bugüne kadar pek çok zorbalık ve sinsi tuzakla karşılaşmıştır. Ama Yüce Türk Milleti, kendi değerlerine savaş açanlara asla müsaade etmemiş demokrasisini taçlandırmıştır. Demokrasi yolunda çokça bedel ödeyen ülkemizin anayasal bir kurumu olarak, cunta eskilerinin milli iradeyi hedef alan hukuk dışı bildirisini kınıyoruz" denildi.

’YERLİ VE MİLLİ MEDYAMIZLA MİLLİ İRADENİN YANINDAYIZ’

RTÜK Başkanlığı'nın yaptığı açıklamasında, milletin kirli oyunlara fırsat vermeyeceğini belirtilerek, "Hiçbir vesayeti asla kabul etmeyen aziz milletimiz dün olduğu gibi bugün de kirli oyunlara fırsat vermeyecektir. Yerli ve milli medyamızla tıpkı 15 Temmuz’da olduğu gibi bugün de milli iradenin yanındayız. Bünyesine sirayet etmeye çalışan hainleri birer birer ayıklayan Türkiye, artık istikrarı ve sağlam demokrasisiyle geleceğe güvenle bakmaktadır. Demokrasimizle birlikte yedi düvele korku salan, güvenliğimizin teminatı kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize de kasteden antidemokratik hadsizler, halkımızın demokrasi tokadını yemeye mahkumdur. Alçak bildirinin sorumlularının bağımsız Türk yargısı karşısında hesap vereceğine yürekten inanıyoruz" ifadelerini kaydetti.

Açıklamanın devamında ise "Üst Kurulumuz demokrasiyi ve millet iradesini sonuna kadar savunmaya kararlıdır. RTÜK, cunta meraklılarının ekranlardaki haddini aşan hezeyanlarını da yakından takip etmektedir. Üst Kurulumuz, bazı yayınlardaki darbe sevdalılarının, ellerini ovuşturarak millet iradesine karşı çağrılarını ve yorumlarını dikkatle ve titizlikle izlemektedir." denildi.

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