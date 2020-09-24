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DHA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 21:51 | Son Güncelleme:

RTÜK 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı

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RTÜK 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bir kanalda yayınlanan 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldığını bildirdi.

RTÜK'ten yapılan açıklamada, "Kimsesizler dizisiyle alakalı gerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bildirimleri gerekse STK ve vatandaşlarımızdan gelen yoğun şikayetler sonucunda söz konusu dizi film için RTÜK Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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