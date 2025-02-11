RTÜK ile Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu arasında işbirliği protokolü imzalandı

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RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in davetlisi olarak resmi bir ziyaret gerçekleştirdiği anımsatılarak, Erdoğan ile Enver'in katılımıyla, Malezya Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen törende iki ülke arasında 11 yeni anlaşmanın imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, bu anlaşmaların arasında, RTÜK ile MCMC arasında görsel-işitsel medya hizmetleri alanındaki niyet mektubunun yer aldığı ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ile MCMC Başkanı Tan Sri Mohamad Salim Bin Fateh Din tarafından imzalandığı bildirildi.

RTÜK Başkanı Şahin, anlaşmaya ilişkin açıklamasında, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek himayelerinde, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in huzurunda, Üst Kurulumuz ile Malezya İletişim ve Multimedya Komisyonu arasında Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolünü MCMC Başkanı Tan Sri Mohamad Salim Bin Fateh Din ile imzaladık. İki kardeş ülke arasında medya ve yayıncılık hizmetleri ile teknik konularda daha güçlü işbirliği faaliyetlerini sürdüreceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu değerli işbirliğinin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

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Şahin, bu anlaşmanın iki ülke arasında medya alanında ahdi zeminin güçlendirilmesine önemli bir katkı sağlayacağını belirterek, "Bu anlaşmalar, Türkiye ve Malezya arasındaki karşılıklı işbirliğini daha da güçlendirmeyi ve iki halk arasında kültürel, ekonomik ve teknolojik bağları derinleştirmeyi hedefliyor." ifadesini kullandı.