RTÜK: Gençlere zarar verecek yayın içerikleriyle mücadelemizde, iftiraya maruz bırakılmamalıyız

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından dün, Erzurum'da bir Kur-an Kursu’nda çocuklara tecavüz iddiası sonrası Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi ile Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliğince verilen yayın yasağını 7 kez ihlal eden Halk TV’ye, 22 kez ihlal eden KRT’ye ve 3 kez ihlal eden Tele 1’e para cezası verilmişti.



RTÜK tarafından, dünkü yaptırım kararlarının sosyal medya kullanıcıları ve basın yayın organları tarafından kamuoyuna farklı yansıtıldığı iddiasına ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

“Cezalar elim olayın gündeme getirilmesine değil, mahkemelerin verdiği ve yasal olarak uymak zorunda bulunulan yayın yasaklarının hiçe sayılmasına ilişkindir”

Açıklamada şunlar kaydedildi:



“RTÜK, çocukları kırmızı çizgi olarak görür. Üst Kurulda bugüne kadar çocukların üstün yararı için pek çok karar alınmış ve uygulanmıştır. Altını kalın çizgilerle çizerek belirtmek gerekirse, Üst Kurulda dün alınan karar, 3 medya kuruluşunun yargı mercilerinin verdiği yayın yasaklarını ihlal etmesine yöneliktir. Verilen cezalar elim olayın gündeme getirilmesine değil, mahkemelerin verdiği ve yasal olarak uymak zorunda bulunulan yayın yasaklarının hiçe sayılmasına ilişkindir.”

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“RTÜK’ÜN İFTİRA VE ALGI OPERASYONLARINA MARUZ BIRAKILMAMASINI ÖNEMLE HATIRLATIRIZ”



Erzurum Palandöken’deki olaya ilişkin Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi ile Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliğince verilen yayın yasağını Halk TV’nin 7 kez, KRT’nin 22 kez ve Tele 1’in 3 kez ihlal ettiği hatırlatılan açıklamada, “RTÜK’ün yasal görevi mahkemelerin verdiği yayın yasaklarını ilan etmek ve muhtemel ihlaller durumunda yaptırım uygulamaktır. Son RTÜK toplantısında alınan kararların içeriği bundan ibarettir. Bu gerçeğin bilinerek değerlendirmelerin yapılmasını arzu eder, çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerine zarar verecek yayın içerikleriyle kıyasıya mücadele eden RTÜK’ün iftira ve algı operasyonlarına maruz bırakılmamasını önemle hatırlatırız. RTÜK üyelerini ve çalışanlarını hedef gösteren organize şebekelere bugüne kadar boyun eğmedik bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz” ifadeleri kullanıldı.