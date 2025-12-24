×
RTÜK: Düşen uçakla ilgili resmi açıklamalar esas alınmalı

Güncelleme Tarihi:

#RTÜK Açıklaması#Uçak Kazası#Ankara Esenboğa
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 12:04

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a giderken düşen hava aracına ilişkin doğrulanmamış bilgi ve iddiaların paylaşılmaması, yalnızca yetkili mercilerce yapılacak açıklamaların esas alınması gerektiğini açıkladı.

RTÜK, dün akşam Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a giderken düşen hava aracına ilişkin gelişmelerin, resmi makamlar tarafından titizlikle takip edildiğini ve bu süreçte yalnızca yetkili mercilerce yapılacak açıklamaların dikkate alınması gerektiğini belirtti.

"RESMİ AÇIKLAMALARIN ESAS ALINMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR"

RTÜK, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Yayıncı kuruluşlarımızın dikkatine. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Trablus'a giderken düşen hava aracına ilişkin gelişmeler, resmi makamlar tarafından yakından takip edilmektedir. Bu süreçte, doğrulanmamış bilgi ve iddiaların paylaşılmaması, yalnızca yetkili mercilerce yapılacak açıklamaların esas alınması büyük önem taşımaktadır. Tüm yayıncı kuruluşların gerekli özeni göstereceğine inanıyor, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sunan sorumlu yayıncılık anlayışı için şimdiden teşekkür ediyoruz.

