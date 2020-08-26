RTÜK Başkanı’ndan kaymakamlara medya ve iletişim dersi: Medya ile iletişim toplum sağlığı için önemli

Göreve başlamadan önce İçişleri Bakanlığı’nca eğitimden geçirilen kaymakam adayları “medya ve iletişim” dersi aldı. Kaymakam adaylarıyla bir araya gelen Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Anadolu medyasının önemini anlatarak, müstakbel mülki amirlerden ölçeğine bakmaksızın bütün yerel radyo ve televizyonlarla iyi ilişkiler geliştirmesini istedi. Şahin, “Yerel medyamız, kültürün, mirasın aktarılması ve korunması hususunda önemli bir görevi yerine getiriyor” dedi. Halen birlikte çalıştığı RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu’nun geçmiş deneyimini anlatan Şahin şöyle devam etti: “İbrahim Bey bir kaymakamlık sevdalısı. Devletimize kaymakam olarak hizmet etmek için geçmişte 5 kez şansını denedi, ama FETÖ kumpası ile beş defa mülakatta elendi. Maalesef bu ülke çok acı tecrübeler yaşadı.

YÜZ YÜZE İLETİŞİM GÜÇLÜ

“Her biriniz görev yerlerinizde aynı zamanda deyim yerindeyse kanaat önderi vazifesi göreceksiniz, halka yol göstereceksiniz. Örnekleri mazide bulunan ceberrut devlet anlayışı bize kazandırmaz, tam tersine kaybettirir. Sistem içinde vatandaşlarımızın adeta kılcal damarlarına kadar giren merkezi yönetim idarecileri sizlersiniz. Ben yüz yüze iletişimin gücüne inananlardanım. Milli birliğimizi sizlerin eliyle oluşturuyoruz. Kendisini ihmal edilmiş, ötelenmiş, dışlanmış hisseden vatandaşlarımız olursa kaybeden ülkemiz, geleceğimiz olur.

Sağlıklı bir bireysel iletişim, sağlıklı toplum iletişimini, sağlıklı medya iletişimini beraberinde getiriyor. Köylere kadar nüfuz edebilen sizler, bizlerin gören gözü, dinleyen kulağı, konuşan dili ve uzanan elisiniz. Bunun için bizlerle de iletişimi aksatmayın ya da bizlerle iletişime geçmekten çekinmeyin. Ben Ankara’daki makam odamda köydeki vatandaşımızın radyo ve televizyon yayınlarından nasıl ve ne kadar etkilendiğini göremeyebilirim. İşte bu noktada toplum vicdanına olumsuz etki eden yayınlar konusunda halkın nabzını tutarak bizlerle paylaşmanıza ihtiyacımız var. Her konuda olduğu gibi yayıncılık alanında da birlikte hassasiyetleri tespit edip sağlıklı bir yapı kurmalıyız.”