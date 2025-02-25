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RTÜK Başkanı'ndan Fatih Altaylı'nın iddialarına yanıt: Türk adaletinden kaçamayacaksın!

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#Ebubekir Şahin#Fatih Altaylı#RTÜK
RTÜK Başkanından Fatih Altaylının iddialarına yanıt: Türk adaletinden kaçamayacaksın
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 15:38

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Gazeteci Fatih Altaylı'nın iddialarına yanıt verdi. RTÜK Başkanı Şahin, "İftira ve hakaretlerin dolayısıyla açtığımız maddi ve manevi tazminat davaları kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın!" ifadelerini kullandı.

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RTÜK Başkanı Şahin'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şöyle:

Parayı çok verenin karşı tarafa küfür ettirdiği, jetonlu iftira aygıtı yine çalışmaya başlamış!!!

Gazeteciliğin meslek onuruna yakışmayacak skandal ve şaibelere karışmış biri olarak, sokağa çıkmaya utanman gerekirken hala video çekip fon bekleme hevesini hayretle karşılıyorum.

"TÜRK ADALETİNDEN KAÇAMAYACAKSIN"

Bu kadar telaş edip iftira ve hakaretlerin dozunu artırmanı da anlıyorum. İftira ve hakaretlerin dolayısıyla açtığımız maddi ve manevi tazminat davaları kabul oldu. Bunun öfkesi ile saldırıyorsun. İstediğin kadar saldır, Türk adaletinden kaçamayacaksın!

Sözde tarafsız gazeteci olarak birileri kızar diye bundan sonra inşallah yaptığın anketleri de silmek zorunda kalmazsın.

Şimdi git debelendiğin pislik çukuruna, sahiplerin gelsin.

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#Ebubekir Şahin#Fatih Altaylı#RTÜK

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