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RTÜK Başkanı Şahin'den yayıncılara 'sorumluluk' uyarısı

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#RTÜK#Ebubekir Şahin#İsrail
RTÜK Başkanı Şahinden yayıncılara sorumluluk uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2025 02:47

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından bazı medya mecralarında dezenformasyon içeren ve toplumu ayrıştıran söylemlerin yaygınlaştığını belirterek, yayıncıları sorumlu davranmaya çağırdı.

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RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail'in İran'a saldırmasının ardından, sosyal medya başta olmak üzere bazı yayın mecralarında dezenformasyon içeren ve toplumu ayrıştıran söylemlerin hız kazandığını üzülerek takip ediyoruz. Özellikle kimi yayıncıların mezhep temelli ifadelerle İslam'ın özüne aykırı, nefret dolu yorumlara yer vermesi, basın özgürlüğü değil; toplumsal huzura kasttır. Bu tür sorumsuz söylemler ne basın etiğiyle ne de yayıncılık ahlakıyla bağdaşır. Yayıncılarımızı tekrar ve açık şekilde uyarıyoruz: Yetkili makamlar dışındaki açıklamalara dayalı içerikler yaymak, halkı kin ve nefrete sevk eden ifadeleri ekranlara taşımak sorumluluk doğurur. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi, medya kuruluşlarının öncelikli görevi olmalıdır. Kurumumuz, mevzuat kapsamında gerekli inceleme ve değerlendirmeleri titizlikle yürütmeye devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

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#RTÜK#Ebubekir Şahin#İsrail

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