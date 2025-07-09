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RTÜK Başkanı Şahin’den yayın durdurma cezaları hakkında açıklama

Güncelleme Tarihi:

#RTÜK#Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu#Ebubekir Şahin
RTÜK Başkanı Şahin’den yayın durdurma cezaları hakkında açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 01:31

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yayın ve program durdurma cezaları hakkında bazı siyasetçiler ve yayıncı kuruluşların açıklamalarının popülarite amaçlı olduğunu açıkladı.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Son günlerde kamuoyuna yansıtılmaya çalışılan bazı yanıltıcı ve dezenformasyon içeren açıklamalara itibar edilmemelidir. Sözcü TV ve Halk TV’ye verilen 10 günlük yayın durdurma ile Tele1’e 5 kez program durdurma cezası, uzun süredir yapılan yapıcı uyarılara rağmen devam eden ağır ve kasıtlı yayın ihlalleri sonucunda uygulanmıştır. Bazı siyasetçiler ve bahse konu yayıncı kuruluşlar ile RTÜK üzerinden görünürlük ve popülarite elde etmeye çalışan malum çevreler tarafından kamuoyunu yanıltmaya yönelik şekilde bu yaptırımların bir anda verilmiş gibi gösterilmesi gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı.

Şahin yayıncıları mevzuata uygun yayın yapmaya davet ettiği paylaşımında, “Bir kez daha hatırlatıyoruz, RTÜK’ün ilke kararları şeffaftır, 6112 sayılı Kanun hükümleri tartışmasızdır, mahkeme kararları ortadadır. Bu vesileyle tüm yayıncılarımızı kanuna ve ilgili mevzuata uygun yayın yapmaya davet ediyoruz” dedi.

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#RTÜK#Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu#Ebubekir Şahin

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