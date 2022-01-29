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RTÜK Başkanı Şahin'den 'genelge' değerlendirmesi: Kamu, kademi ve STK'ların ortak refleks göstermesi elzem

#RTÜK#Ebubekir Şahin#Genelge
RTÜK Başkanı Şahinden genelge değerlendirmesi: Kamu, kademi ve STKların ortak refleks göstermesi elzem

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, “Kültürel değerlerimizle aile, çocuk ve gençlerimizin zararlı yayın içeriklerinden korunmasında devletimizin tek bir vücut halinde hassasiyet göstermesi son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

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Basın ve Yayım Faaliyetleri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Genelgede, Dijitalleşme çağında kitle iletişim araçlarının sunduğu imkânlardan en iyi şekilde yararlanılmasını temin etmek ve ihtimal zarar etkilerinden korunmak için gerekli tedbirleri almak elzem hale geldiği vurgulandı. Teknolojik gelişmeleri yakından takip edip Türkiye’yi çağın ilerisine taşırken dijital dünyanın faydaları kadar tehdit ve tehlikelerinin de olduğu bilinciyle hareket edilmesi gerektiği belirtildi.

Yayımlanan genelgeyle ilgili RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin sosyal medya hesabından açıklama yapan Şahin, “Kültürel değerlerimizle aile, çocuk ve gençlerimizin zararlı yayın içeriklerinden korunmasında devletimizin tek bir vücut halinde hassasiyet göstermesi son derece önemlidir. Sağlıklı bir gelecek için kamu, akademi ve STK'ların ortak refleks göstermesinin elzem olduğunu düşünüyoruz. Bu hususla ilgili Cumhurbaşkanımızın yayımladığı genelge son derece önem arz etmektedir. RTÜK olarak bizleri bir millet kılan değerlerimize her daim sahip çıkacak, bu amaçla hareket eden tüm yayın kuruluşlarını da teşvik etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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#RTÜK#Ebubekir Şahin#Genelge

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