RTÜK Başkanı Şahin'den CHP'nin boykot çağrısına ilişkin açıklama: Şiddetle kınıyoruz

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RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Böylesine kırılgan bir dönemde, ana muhalefet partisi liderinin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanalının, Türkiye'nin köklü ve geniş izleyici kitlesine sahip yayın kuruluşlarını hedef alarak, kime ve neye hizmet ettiği belirsiz, en hafif tabirle aymazlık olarak adlandırılabilecek bir boykot çağrısında bulunmasını şiddetle kınıyoruz" dedi.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Orta Doğu'nun tarihin en hassas dönemlerinden birini yaşamakta olduğunu belirterek, "İran-İsrail gerilimi giderek tırmanırken, bölge istikrarsızlık, tehdit ve provokasyonlara daha açık hale gelmektedir. Türkiye'nin güvenliği ve bölgedeki diplomatik dengeler büyük sınavlardan geçerken, içeride medyaya yönelik tartışmaları derinleştirip yayıncılık alanını kutuplaşma aracı haline getirerek boykot çağrısı yapmak, sağduyulu ve milli bir yaklaşım değildir. Böylesine kırılgan bir dönemde, ana muhalefet partisi liderinin ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanalının, Türkiye'nin köklü ve geniş izleyici kitlesine sahip yayın kuruluşlarını hedef alarak, kime ve neye hizmet ettiği belirsiz, en hafif tabirle aymazlık olarak adlandırılabilecek bir boykot çağrısında bulunmasını şiddetle kınıyoruz" dedi.

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Bu tutumun, toplumda gereksiz gerilim ve ayrışmalara neden olduğunu, basın özgürlüğü ile halkın haber alma hakkına ciddi zararlar verdiğini kaydeden Şahin, şunları söyledi:

"Medyayı sistemli biçimde hedef haline getiren bu tür siyasi çıkışlar, halkın farklı kaynaklardan bilgi edinme hakkını doğrudan zedelemektedir. Elbette eleştiriler, demokratik hayatın doğal ve vazgeçilmez bir parçasıdır. Ancak bu eleştirilerin kurumları doğrudan hedef göstermeye dönüşmemesi, kamusal tartışmanın sağlıklı ve yapıcı biçimde sürdürülebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Yayıncılık sektörü; sadece ifade özgürlüğünü savunmakla kalmaz, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etmekle yükümlüdür. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak biz, yayınların hukuka ve etik kurallara uygunluğunu titizlikle denetliyor; ihlal tespit edildiğinde yasal çerçevede gerekli müdahaleleri kararlılıkla gerçekleştiriyoruz. Amacımız, medya sektöründe özgürlük ile sorumluluk arasındaki dengeyi koruyarak, halkın doğru ve güvenilir bilgiye erişimini temin etmektir. Bu hassas dengeye katkı sağlamak ve toplumsal barışın güçlenmesi için siyaset kurumunun da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekmektedir. Özellikle böyle zamanlarda, medyayı hedef göstermek yerine; birleştirici, uzlaştırıcı ve sorumlu bir dil benimsemek herkesin ortak görevidir. Türkiye’nin köklü yayın kuruluşları görevlerini hukuka, etik ilkelere ve kamu yararına uygun şekilde sürdürmeye devam ederken; Üst Kurul olarak bu süreci büyük bir kararlılık ve hassasiyetle takip etmeyi sürdüreceğiz."