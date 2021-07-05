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Gündem
DHA
Haber Giriş: 05.07.2021 - 13:09 | Son Güncelleme:

RTÜK Başkanı Şahin'den CHP'li üyeye tepki: Medyayı ayrıştırma çabasından vazgeçilmeli

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RTÜK Başkanı Şahin'den CHP'li üyeye tepki: Medyayı ayrıştırma çabasından vazgeçilmeli

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşçı'nın, Kurul'un ceza uygulamalarına ilişkin paylaşımına, "Bu ayrıştırma çabası kabul edilemez, derhal vazgeçilmelidir" diyerek tepki gösterdi.

CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Twitter hesabından, Kurul'un yılın ilk 6 ayında medya kuruluşlarına uyguladığı cezalara ilişkin medyada yer alan haberi paylaşarak, eleştiride bulundu.

RTÜK Başkanı Şahin, Taşcı'ya sert tepki gösterdi. Şahin, Twitter hesabından açıklamada, "Kanunların verdiği yetkilerle görev yapan RTÜK'ün Sayın Üyesi Taşçı'nın bu zihniyeti, asıl yayıncılık sorunudur. RTÜK hiçbir yayıncıyı muhalif-yandaş olarak tasnif etmez, etiketlemez. Alışkanlık haline getirilen bu ayrıştırma çabası kabul edilemez, derhal vazgeçilmelidir" ifadelerini kullandı.

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