RTÜK Başkanı Şahin'den CHP'li üyeye tepki: Medyayı ayrıştırma çabasından vazgeçilmeli

CHP'li RTÜK üyesi İlhan Taşcı, Twitter hesabından, Kurul'un yılın ilk 6 ayında medya kuruluşlarına uyguladığı cezalara ilişkin medyada yer alan haberi paylaşarak, eleştiride bulundu.

RTÜK Başkanı Şahin, Taşcı'ya sert tepki gösterdi. Şahin, Twitter hesabından açıklamada, "Kanunların verdiği yetkilerle görev yapan RTÜK'ün Sayın Üyesi Taşçı'nın bu zihniyeti, asıl yayıncılık sorunudur. RTÜK hiçbir yayıncıyı muhalif-yandaş olarak tasnif etmez, etiketlemez. Alışkanlık haline getirilen bu ayrıştırma çabası kabul edilemez, derhal vazgeçilmelidir" ifadelerini kullandı.

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