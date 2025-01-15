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RTÜK Başkanı Şahin "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi

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#RTÜK#Ebubekir Şahin#Zahide Yetiş
RTÜK Başkanı Şahin Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak programına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 21:54

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak" programıyla ilgili inceleme başlatıldığını belirtti.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, RTÜK'ün, dezenformasyon ve yönlendirmelerle işlem yapan bir kurum olmadığını ifade etti.

Denetimleri altındaki bir yayın kuruluşunun, ilke kararlarına ve yasal düzenlemelere aykırı bir yayın yaptığı takdirde gereğinin yapılacağını bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Star TV'de yayınlanan 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programıyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Söz konusu yayında ihlal tespit edilmesi durumunda, gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır."

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#RTÜK#Ebubekir Şahin#Zahide Yetiş

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