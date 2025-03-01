RTÜK Başkanı Şahin: Televizyonlar denetleniyor, cezalar net

Haberin Devamı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in konuşmasından satır başları şöyle:

Ana akım medya üzerinde ciddi çalışma yapılabilir. Ana akım hala çok güçlü, televizyonlar hala çok izlenmekte, radyolar dinlenmekte. Şiddet aslında sadece bir yönüyle değerlendirilecek bir durum değil. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaştığı için kadına yönelik şiddet artacak ama aile, çocuk hiçbir konuda ayrım yapmaksızın RTÜK'ün genel kanaatinin kırmızı şerit şeklinde olduğunu belirtmek istiyorum.

RTÜK olarak biz kendi bünyemizde yaptığımız çalışmaları tüm kurumlarla paylaşıp onlardan gelen cevaplar üzerine üst kurul kararı alırız. Bu mecralar ciddi şekilde denetleniyor: TV, radyo, alt kurumlar. Bazen aksilikler olmuyor değil. Bunlarla ilgili de üst kurulumuz denetim faaliyetlerini devam etmektedir.

Haberin Devamı

Televizyonların hala çok izlenir olmasından mutluyum. Televizyonların izlenmesi, radyoların daha çok dinlenmesi için çalışan bir başkanım. Ciddi şekilde üzerinde denetim baskımızın olduğu alanlar.

Bu kadar sosyal medya imkanları gelişmişken, sanal medyada denetimsiz alanda yayın yapılabiliyorken hala televizyon içeriklerinin izlenmesi bu alanda hedefte olan tv ve radyoların daha da çok hedefe konulması düşündürebilir. Ben buna katılmıyorum. Dezenformasyon şeklinde yayılmaya çalışılan algıya katılmıyor. TV'lerin çok fazla denetlendiğini, zaman zaman da hataların olabileceğini kabul ediyorum. Bu hataların düzenlemesi bizim alanımızdadır, cezalar net.

En çok tartışılan gündüz yayın kuşaklarıdır. Toplan kaldırma cezası yapılması bu alandaki izleyicilerimize haksızlık olduğunu düşünüyorum.

Sosyal medyadaki denetimleri belli bir alanda BTK yapmakta. Ama içerik denetimi yapmak başka bir şey. Biz bununla ilgili bir takım çalışmalar yaptık. Şahısların her türlü yaptığı iletişim BTK'ya ait bir denetimdir. Youtube da yaptığım bir takım görüşmelerde bazı alanlarda taleplerde bulunmaya başladık. Sonuçlarını da almaya başladık. Sanal medya denetimsiz bir alan. Youtube ile görüşüyoruz, bu alanda denetim olmalı.