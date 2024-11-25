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RTÜK Başkanı Şahin: Şiddet içeren yayınlara ağır müeyyideler uygulamaya devam edeceğiz

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#RTÜK#Şiddet#Kadına Şiddet
RTÜK Başkanı Şahin: Şiddet içeren yayınlara ağır müeyyideler uygulamaya devam edeceğiz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 16:44

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, şiddet içeren yayınlara ağır müeyyideler uygulamaya devam edeceklerini açıkladı.

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RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün dikkat çektiği üzere ülkemizdeki dizi film sektörü, zaman zaman çıtayı aşarak kadına yönelik şiddet konusunda sınırları zorluyor. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürerek son dönemde şiddet içeren, milli ve manevi değerlerimizi tahrip eden yayınlara ağır müeyyideler uyguladık ve uygulamaya devam edeceğiz. Yayınlardaki kadına yönelik şiddete tahammülümüz yoktur. Hiç kimse reyting uğruna kadına yönelik şiddeti kanıksatamaz. Şiddetin karşısında biz varız" ifadelerini kullandı.

 

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#RTÜK#Şiddet#Kadına Şiddet

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