RTÜK'ten Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerine inceleme

Haberin Devamı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Halk TV’deki Ayşenur Arslan’ın sunduğu programda; Kıbrıs Türkü’nün onuru ve bağımsızlığı için mücadeleler veren Türk Mukavemet Teşkilatı’na yönelik sözlerle ilgili inceleme başlatılmıştır." açıklamasında bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de konuyla ilgili tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü’nün katliam şebekesi olan EOKA’ya karşı şanlı direnişinin odağıdır. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. EOKA adlı katliam şebekesinin varislerine karşı direniş ruhu aynı kararlılıktadır...

'Artık zamanıdır, bundan sonra toplu vursun yüreklerimiz.' diyerek, katliam şebekesi EOKA’ya karşı dünyanın en namuslu ve meşru mücadelesini veren Cumhurbaşkanımızın her fırsatta altını çizdiği gibi, Kıbrıs Türkü asla yalnız değildir ve yalnız kalmayacaktır. Bağımsız ve hür yaşayacaktır. EOKA adlı katliam şebekesi ve diğerleri, Kıbrıs Türkü’nün direniş iradesi karşısında her zaman yenilecektir."