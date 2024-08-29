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RTÜK Başkanı Şahin: Teyitsiz bilgiler konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelemektedir

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#Narin Güran#Kayıp Narin#RTÜK
RTÜK Başkanı Şahin: Teyitsiz bilgiler konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelemektedir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 20:59

Son dakika haberi... Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran olayıyla ilgili yayın yasağı getirildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması, çeşitli her iddiayı haberleştirmesi konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelemektedir" dedi.

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasına ilişkin medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması ve çeşitli her iddiayı haberleştirmesinin konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelediğini bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Minik Narin kızımızı arama çalışmaları güvenlik güçlerimizin titiz takibiyle devam ediyor. Bu süreçte soruşturmanın sağlıklı ilerlemesi ve gerekli müdahalelerin etkili bir biçimde yapılabilmesi için itidal şart. Medyanın teyit edilmemiş bilgileri paylaşması, çeşitli her iddiayı haberleştirmesi konusu çocuk olan bir olayın hassasiyetini zedelemektedir. Söz konusu ailenin korunması, araştırmaların etkin bir şekilde yürütülmesi açısından getirilen yayın yasağına tüm yayıncılarımızın riayet etmesini önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

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#Narin Güran#Kayıp Narin#RTÜK

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