RTÜK Başkanı Şahin: Boykota destek veren kanallar uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır

Haberin Devamı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Millî ekonomiyi hedef alan boykot çağrılarıyla, Türkiye’nin değerleri ve kazanımları sarsılmaya çalışılmaktadır. Ancak bu büyük millet; kendi emeğine, üretimine ve değerlerine sahip çıkmaya devam edecektir.

Toplumda itibar kaybeden bazı çevrelerin, manipülatif söylemlerle birlik ve beraberliğimizi zedeleme çabaları asla amacına ulaşamayacaktır.

İLGİLİ HABER Siyasilerden peş peşe boykot çağrılarına tepki Haberi görüntüle

"GEREĞİ YAPILACAKTIR"

Millî ve manevi hassasiyetlere saygılı yayıncılığı teşvik etmeye devam edecek, ülkemizin güçlü medya yapısını koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz.

Boykot çağrısında bulunan, boykota destek veren kanallar ve yayınlar izleme değerlendirme uzmanlarımızca takip edilmekte olup, gereği yapılacaktır.

Haberin Devamı

Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkûmdur."