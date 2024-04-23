RTÜK Başkanı Şahin, 23 Nisan’ı Hataylı depremzede çocuklarla kutladı: Çocuklar bizim kırmızı çizgimizdir

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay’ın Samandağ ilçesinde Birleşik Uluslararası Sağlık ve Eğitim Gönüllüleri Dernekleri Federasyonu tarafından inşa edilen Busader İlkokulu’nda depremzede öğrencilerle bir araya geldi. Şahin, İlkokulda düzenlenen kutlama etkinliğinde öğrencilere çeşitli hediyeler verip, sohbet etti. Şahin ile beraberindeki RTÜK Üyesi Deniz Güçer, çocuklara ‘medya okur-yazarlığı’ konusunda bilgiler verdi.

‘ÇOCUKLAR BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR’

RTÜK olarak deprem felaketi sonrasında medya ve yayıncılık alanlarında depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit etmek için sahada aktif olarak var olduklarını vurgulayan Şahin, "Sizler, bizim için çok değerlisiniz. RTÜK olarak, çocuklar bizim kırmızı çizgimizdir. Çocukların, kadınların ve dezavantajlı bireylerin ihtiyaçlarını her zaman öncelikli tutuyoruz. Sizlerin neşesi ve mutluluğu, bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır. Sizlerin neşesi ve mutluluğu, umut dolu olması toplumun geleceği için büyük önem taşır” diye konuştu.

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‘AİLEMLE 1999 DEPREMİNİ YAŞADIM’

Hatay’da olmaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Şahin, “Ben de ailemle birlikte 1999 depremini yaşadım. Daha farklı şartlarda bu depremi atlatmıştık. Allah’a şükür, ailemden kimseyi kaybetmedik. Bu okulu, sadece bir okul olarak görmeyin. Bu okul, devlet ve milletin el ele verdiğinde neler yapabileceğini, sivil toplum kuruluşlarının neler yapabileceğini gösteren bir öneme sahiptir. Geleceğimizi emanet ettiğimiz kıymetli çocuklarımızla bir araya gelmemizi, bu güzel okulu bize sağlayan ve açan yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Depremlerin ardından vakit kaybetmeden bölgeye geldiklerini belirten BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin Özgüle ise depremzedelerle aynı acıları yaşadıklarını kaydetti.