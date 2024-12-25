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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'Narin Güran' uyarısı: Yasal yaptırımlar uygulanacak

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#RTÜK#Ebubekir Şahin#Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahinden Narin Güran uyarısı: Yasal yaptırımlar uygulanacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 20:47

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yarın görülecek Narin Güran cinayeti davasına ilişkin, "İlkelere riayet etmeyen sorumsuz yayıncılar hakkında gerekli yasal yaptırımlar uygulanacaktır." ifadesini kullandı.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davanın yarın yeni bir duruşmasının gerçekleştirileceğini hatırlattı.

Duruşma sırasında ve sonrasında medyadan sorumluluk ve duyarlılık beklediklerini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"İlk soruşturma aşamasında maalesef yayıncılık ilkelerini zorlayan medyamızı, bu kez azami dikkatli olmaya ısrarla davet ediyorum. Amacımız gerçeklerin ortaya çıkmasıdır. Dosyaya giren gizlilik kapsamındaki delillerin ifşa edilmesi gibi sonucu akamete uğratacak tutumlardan kaçınılması şarttır. Yasamızda ve tüm yayıncılarımızın imza vererek onayladığı görsel işitsel medya etik ilkeleri sarihtir. Bu ilkelere riayet etmeyen sorumsuz yayıncılar hakkında gerekli yasal yaptırımlar uygulanacaktır. Önemle hatırlatır, ilkeli habercilerimize teşekkür eder, başarılar dilerim." Töreni

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#RTÜK#Ebubekir Şahin#Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu

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