RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Reyting sonuçları, sporun birleştirici gücünü ortaya koydu

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Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Paylaşımında derbinin reyting sıralamasına ilişkin verilere yer veren Şahin, şunları kaydetti:

"Boykot çağrılarıyla halkın ekran tercihlerine müdahale etmek isteyenlere en net cevabı milletimiz verdi! Tüm manipülatif söylemlere rağmen, reyting sonuçları futbolun ve sporun ayrıştırıcı değil, birleştirici bir güç olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Dün ATV'de yayınlanan Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, açık ara farkla günün en çok izlenen yayını oldu. Yeni rekorlarla son zamanların en çok reytingini alarak ekran başındaki milyonları bir araya getirdi.

Halkın ilgisi, farklı planları olan bir takım siyasilerin kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik açıklamalarını boşa çıkardı. Unutulmamalıdır ki, Türkiye'de reyting ölçüm sistemi, RTÜK denetiminde bilimsel yöntemlere dayanarak yürütülmektedir. Gerçek veriler ortadayken, algı operasyonlarına ve dezenformasyona yer yoktur. Teşekkürler Türkiye! Sporun ruhuna, rekabetin heyecanına ve izleyici özgürlüğüne sahip çıkan herkese saygılarımızla duyurulur."