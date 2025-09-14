×
HABERLERGündem Haberleri

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: Merdan Yanardağ'ın 'Alevilerin haini çoktur' ifadesi bir nefret söylemidir

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2025 02:05

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Merdan Yanardağ'ın 'Alevilerin haini çoktur' sözlerine ilişkin ‘nefret söylemi’ kapsamında işlem yapılacağını açıkladı.

RTÜK Başkanı Şahin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Toplumun birlik ve beraberliğini hedef alan hiçbir söz, hangi gerekçeyle söylenirse söylensin mazur görülemez. Tele1 ekranlarında Merdan Yanardağ’ın dile getirdiği “Alevilerin haini çoktur.” ifadesi, Alevi vatandaşlarımızı hedef alan; ayrıştırıcı, rencide edici ve toplumsal barışı bozan bir nefret söylemidir. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu olarak bu çirkin sözleri en güçlü şekilde kınıyor, 6112 sayılı Kanun kapsamında gereğinin ivedilikle yapılacağını kamuoyuna bildiriyoruz” dedi. 

