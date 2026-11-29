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Daniş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin halkının kendi vatanında özgürce ve onuruyla yaşama hakkını bir kez daha savunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Filistin halkının haklı davasının yanında durmaya ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi çözümünü desteklemeye devam etmektedir. Başta Gazze olmak üzere Filistin'de hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor, Filistin halkına dayanışma duygularımı iletiyorum."