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RTÜK Başkanı Daniş, "koruyucu yayıncılık anlayışı"nı sürdüreceklerini bildirdi

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#Çocuk Hakları#Medya Denetimi#Akıllı İşaretler
RTÜK Başkanı Daniş, koruyucu yayıncılık anlayışını sürdüreceklerini bildirdi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 19:33

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş, 2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında çocukların güvenli medya ortamına erişimini güçlendirmek amacıyla koruyucu yayıncılık anlayışını sürdüreceklerini bildirdi.

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Daniş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2023-2028 Türkiye Çocuk Hakları Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında çocuklarımızın güvenli medya ortamına erişimini güçlendirmek amacıyla koruyucu yayıncılık anlayışımızı, bilinçlendirme faaliyetlerimizi ve etkin denetim mekanizmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Daniş, koruyucu yayıncılık anlayışı kapsamında, akıllı işaretler sisteminin güncellendiğini, ebeveyn uygulamaları kontrolünün yaygınlaştığını, çocuk ve aile yapımlarının desteklendiğini anlatan bilgilendirmeyi de paylaştı.

 

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#Çocuk Hakları#Medya Denetimi#Akıllı İşaretler

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