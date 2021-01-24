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DHA
Haber Giriş: 24.01.2021 - 13:47 | Son Güncelleme:

RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'dan İdlib için destek çağrısı

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RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu'dan İdlib için destek çağrısı
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RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından başlatılan İdlib kampanyası için sosyal medya hesabından destek çağrısında bulundu.

RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Dostlar. Diyanet Vakfı'mız İdlib için seferber oldu. Yardım hiç bu kadar acil olmamıştı. Haydi eller telefona lütfen. İdlib için 'Suriye' yazıp 5601’e göndererek en azından 10 TL bağışta bulunabiliriz" dedi.

RTÜK Başkan Yardımcısı Usludan İdlib için destek çağrısı

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