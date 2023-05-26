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RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, liselilere 'iyilik' anlattı

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#İbrahim Uslu#RTÜK#İyilik Zirvesi
RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, liselilere iyilik anlattı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 19:52

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Ankara'da 11'inci sınıf öğrencilerinin düzenlediği 'İyilik Zirvesi' söyleşisine konuk oldu. Uslu, "Hangi görevde olursak olalım öncelikle kendi iyiliğimiz için iyilik yapmaya, iyilik yapan kurumların parçası olmaya devam edeceğiz" dedi.

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 29 Mayıs Okulları Ankara Kampüsü 11-B Sınıfı öğrencilerince, Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu'nda 'İyilik Zirvesi' söyleşisi düzenlendi. Programa, RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, yazar, eğitimci, TV programcısı Şule Taşkıran Kala, akademisyen Muhammed Enes Kala, yazar Said Ercan, eğitimci- girişimci Hidayet Uskal katıldı.

RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, liselilere iyilik anlattı

​'İYİLİK YAPAN KURUMLARIN PARÇASI OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Uslu, iyilik yaptıktan sonra insanın daha mutlu olduğunu keşfettiğini belirterek, "Bizim milletimiz gönlü, düşünceleri çok iyi olan, güzel bir hamura sahip bir millet. Bizler de hangi görevde olursak olalım; bürokraside olsun, siyasette, akademide, iş dünyasında olsun bunun farkında ve bilincinde olarak iyilikten, dünyayı iyiye dönüştürme noktasında her bireyin bir misyonu olduğu farkındalığından uzak durmamamız gerekiyor. Diyanet Vakfımızın gönüllüsü olarak Afrika'da birçok çalışmaya katıldım. Kurban eti dağıtımından tutun da Kur’an-ı Kerim dağıtımına kadar. Orada şunu keşfetmiş oldum. Diyanet Vakfı aracılığı ile kurbanlarını, yardımlarını, su kuyusu açılması için destek gönderenlerin ne kadar büyük bir şey yaptığını gördükçe, burada her bağış yapanı gördüğümde, 'vermiş olduğun emanet o kadar güzel bir yere gitti ki yerine o kadar anlamlı şekilde ulaştığı ki ben bunun şahidi oldum' diyorum. Ben bunu geç keşfettim. Kurban çalışması yapılıyor; ama çok kısa sürede etleri dağıtmanız gerekiyor. Onları da fiilen biz gittiğimizde kendimiz yapıyoruz. Hangi görevde olursak olalım, insanlık, kulluk vazifesi bizim üzerimizde her zaman var. İyi olma mücadelesi, iyi kalma mücadelesi, dünyayı iyiler ile donatabilme vazifesi bizlerin üzerinde her zaman olduğu için hangi görevde olursak olalım öncelikle kendi iyiliğimiz için iyilik yapmaya, iyilik yapan kurumların parçası olmaya devam edeceğiz" dedi.

RTÜK Başkan Yardımcısı Uslu, liselilere iyilik anlattı

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#İbrahim Uslu#RTÜK#İyilik Zirvesi

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