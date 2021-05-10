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DHA
Haber Giriş: 10.05.2021 - 13:00 | Son Güncelleme:

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'dan İsrail'e tepki: Sen terör devletisin

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RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'dan İsrail'e tepki: Sen terör devletisin

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, Filistinlilere yönelik saldırılarla ilgili olarak, "Biliyoruz, ne zulümlerin, ne işgallerin ne cinayetlerin biter; çünkü sen bir terör devletisin. Katil İsrail'sin" paylaşımında bulundu.

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere yönelik saldırısına tepki gösterdi. Uslu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biliyoruz, ne zulümlerin, ne işgallerin ne cinayetlerin biter; çünkü sen bir terör devletisin. Katil İsrail'sin" dedi.

INSTAGRAM'A TEPKİ

Uslu, bu paylaşımını Instagram hesabından da paylaştı. Ancak Instagram'da Uslu'nun paylaşımı kaldırılarak, 'gönderin topluluk kurallarımıza aykırı' mesajı gönderildi.

Instagram'ın mesajını tekrar Twitter'da paylaşan Uslu, "Twitter'daki bu paylaşımı Instagram'da da paylaştım dün akşam. Özgürlük savaşçılarının (!) hoşuna gitmemiş İsrail'in yaptıklarını terör ile zalimlik ile nitelendirmemiz" ifadelerini kullandı.

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Usludan İsraile tepki: Sen terör devletisin

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