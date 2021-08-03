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Haber Giriş: 03.08.2021 - 13:04 | Son Güncelleme:

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'dan Erol Mütercimler açıklaması

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RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu'dan Erol Mütercimler açıklaması

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, ‘Bir yayın kuruluşunda konuk Erol Mütercimler’ in imam hatip mezunlarını hedef alan ağır açıklamalı nedeniyle Üst Kurulumuz tarafından oybirliği ile verilen 3 kez program durdurma ve %3 oranında idari para cezası kararımız Ankara 13. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.’ açıklamasında bulundu.

Uslu’nun açıklaması şu şekilde:

Bir yayın kuruluşunda konuk Erol Mütercimler’ in imam hatip mezunlarını hedef alan ağır açıklamalı nedeniyle Üst Kurulumuz tarafından oybirliği ile verilen 3 kez program durdurma ve %3 oranında idari para cezası kararımız Ankara 13. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Mahkeme gerekçeli kararına göre cezayı ağır bulmuş. Talihsiz ve hatalı bulduğumuz bu iptal kararını Üst mahkeme olan Ankara Bölge İdare Mahkemesine taşıyacağız. Ve konunun takipçisi olacağız.

Hatırlatmış olalım aynı sözler için yargılanan Erol Mütercimler’e İstanbul 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nce 10 ay hapis cezası verilmiş ve ceza ertelenmişti.

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Usludan Erol Mütercimler açıklaması

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