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RTÜK, Altaylı'nın YouTube kanalına uyarı süreci başlattı

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#RTÜK#Fatih Altaylı#Youtube
RTÜK, Altaylının YouTube kanalına uyarı süreci başlattı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 20:00

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Fatih Altaylı'nın izinsiz internet yayını yaptığı YouTube kanalı hakkında lisans başvurusu yapılması için yasal uyarı süreci başlatıldığını bildirdi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin: "Bu işlem, daha önce benzer durumlarda da uygulanan rutin bir idari prosedürdür. Adli gelişmelerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır" dedi.

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, gazeteci Fatih Altaylı'nın izinsiz internet yayını yaptığı YouTube kanalı hakkında lisans başvurusu yapılması için yasal uyarı süreci başlatıldığını bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Altaylı'nın gözaltına alınmasıyla Üst Kurullarının yaptığı tebligat arasında bağ kuran yorumların yapıldığını belirtti.

RTÜK, Altaylının YouTube kanalına uyarı süreci başlattı

Ebubekir Şahin, şunları kaydetti:

"Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/13 sayılı toplantısında alınan karar gereği, Altaylı'nın izinsiz internet yayını yaptığı YouTube kanalı hakkında lisans başvurusu yapılması için yasal uyarı süreci başlatılmıştır. Bu işlem, daha önce benzer durumlarda da uygulanan rutin bir idari prosedürdür. Kararın alınmasından duyurulmasına kadar geçen süreç, Üst Kurul Üyelerinin ıslak imzalarının tamamlanması, EBYS aktarımı ve birim içi onay aşamalarından oluşmakta olup adli gelişmelerle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır."

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#RTÜK#Fatih Altaylı#Youtube

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