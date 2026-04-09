RTÜK 4 yayıncı kuruluşa yayın ihlaline ilişkin idari para cezası uyguladı

RTÜK, gündemdeki yayın ihlallerini görüşmek üzere toplandı. Toplantıda, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in 'Bizim C-130 kargo uçağımızı İsrail indirdi, 35 subayımızı şehit etti' ve 'Libya Genelkurmay Başkanı’nın uçağını da İsrail düşürdü hem de Ankara semalarında' iddialarını canlı yayınlayan ve bu iddiaları alt yazılarla doğrudan ekrana taşıyan yayıncı kuruluşa ilişkin ihlaller görüşüldü. Milli Savunma Bakanlığı'nın konuya ilişkin şikayetini de değerlendiren Üst Kurul, medya hizmet sağlayıcıya 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun kapsamında idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

KÜFÜRLÜ TEZAHÜRAT YAPTIRIMI

Üst Kurul, 4 Nisan 2026 tarihinde Süper Lig'de Trabzonspor-Galatasaray maçı sonunda müzik eşliğinde statta dile getirilen küfürlü tezahüratların, TV’de yayınlanmasını görüştü. Söz konusu tezahüratlar esnasında yayına herhangi bir bipleme, ses kısma veya engelleme olmaksızın, açık bir şekilde devam edildiği tespit edilirken; yayıncı kuruluşun, gecikmeli yayın sistemi kullanmadığı, ortam sesini dengelemediği ya da gerekli anlarda sesi kısmak suretiyle izleyiciyi koruyucu tedbirler almadığı vurgulandı. RTÜK İletişim Merkezi'ne iletilen çok sayıdaki izleyici şikayetini değerlendiren Üst Kurul, ilgili kuruluşa 6112 sayılı Kanun'da yer alan 'Türkçenin, özellikleri ve kuralları bozulmadan doğru, güzel ve anlaşılır şekilde kullanılmasını sağlamak zorundadır; dilin düzeysiz, kaba ve argo kullanımına yer verilemez' hükmünü ihlalden idari para cezası uyguladı.

Gözden Kaçmasın Diş teknisyenliğinden vazgeçip hayallerinin peşinden koştu Haberi görüntüle

MAHREMİYET SINIRINI İHLAL CEZASI

'Esra Ezmeci ile Yeni Baştan' adlı programın 19 ve 23 Mart 2026 tarihlerinde yayınlanan bölümlerine ilişkin ihlaller de Üst Kurul’da görüşüldü. Söz konusu programda, lise öğrencisi çocuğun öldürülmesi ile ilgili vaka incelemesinde öldürülen genç kızın olay yerindeki cansız bedeninin fotoğrafının bir kısmının yetersiz buzlanarak ekrana getirildiği ayrıca cinayetin de ayrıntılı olarak ve mahremiyet sınırları ihlal edilerek tasvir edildiği tespit edildi. Pek çok izleyicinin ilettiği şikayet dilekçelerini de inceleyen Üst Kurul, yayıncı kuruluşa 6112 sayılı Kanun'da düzenlenen, 'Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılsa dahi yayınlanamaz' hükmünü ihlalden idari para cezası yaptırımı uygulanmasına karar verdi.

MAHKUM MESAJLARININ OKUNDUĞU PROGRAM

Üst Kurul toplantısında, ceza infaz kurumlarında barındırılan mahkumlar ve mahkum yakınlarının SMS hattı, ses kaydı veya WhatsApp kanalları aracılığıyla gönderdikleri mesajlarının okunduğu, istek parçalarının çalındığı 'Murat ile Gönülden Gönle' isimli radyo programa ilişkin yayın ihlalleri de ele alındı. Yayıncı kuruluşun, 23 Şubat-9 Mart 2026 tarihleri arasındaki yayın kayıtlarına ilişkin hazırlanan raporları inceleyen Üst Kurul, söz konusu yayınların ceza infaz kurumlarının asayiş ve güvenliğini bozabilecek mahiyette olduğu ve yayıncı kuruluşun abonelik ya da üyelik adı altında hükümlü/tutuklulardan ve yakınlarından haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Bu gerekçelerle medya hizmet sağlayıcı kuruluşa, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'da yer alan, 'Yayın hizmetleri; hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık esasına aykırı olamaz' hükmünü ihlalden idari para cezası uygulandı.