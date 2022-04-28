RTEÜ, dünyanın en iyi üniversiteleri arasına girdi

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Birleşmiş Milletler'in (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne göre değerlendiren tek küresel performans tablosu olan Times Higher Education Etki Sıralaması'na Türkiye'den sadece 58 üniversite girerken RTEÜ de sıralamada yerini aldı. RTEÜ, nitelikli eğitim, sağlık ve kaliteli yaşam, yoksulluğa son başta olmak üzere, açlığa son, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sudaki yaşam, hedefler için ortaklıklardan oluşan 7 farklı küresel kalkınma hedefi kategorisinde gösterdiği başarı ile dünyadaki birçok üniversiteyi geride bıraktı.

DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA

RTEÜ; Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin 1'incisi olarak tanımlanan Yoksulluğa Son hedefinde dünya üniversiteleri arasında 401-600 basamağında; Türk üniversiteleri arasında ise 15. sırada; Sağlık ve Kaliteli Yaşam hedefinde dünya üniversiteleri arasında 601-800 bandında, Türk üniversiteleri arasında ise 21inci sırada; Nitelikli Eğitim hedefinde dünya üniversiteleri arasında 601-800 bandında, Türk üniversiteleri arasında ise 23. sırada yer aldı.

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RTEÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, üniversitenin bilimsel alandaki istikrarlı ilerlemesinin yanı sıra, topluma hizmeti merkeze alan çalışmalarıyla da dünyada adından söz ettirmeyi başardığını belirterek "RTEÜ olarak iki yıl üst üste, dünyadaki üniversiteleri Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne göre değerlendiren tek küresel performans tablosu olma özelliğini taşıyan THE Etki Sıralaması listesine girme başarısı göstermek önemli ve anlamlı. Bunun kalite, akreditasyon ve uluslararasılaşma anlamında yapılan işlerin ve atılan adımların ne derece doğru ve önemli olduğunu bir kez daha gösterdi" dedi.