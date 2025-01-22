Rotayı yurtiçine çevirmek istiyorlar... Beyin göçüne çözüm arıyorlar

Haberin Devamı

2020’de İEL’den mezun olan 165 öğrencinin 60’ı üniversite için yurtdışına giderken geçen sene bu rakamın 178’de 146 olduğu görüldü. 2024 Temmuz’da göreve başlayan okul müdürü Yılmaz Arslan, bu tabloyu tersine çevirmek için çalışmalara başladı. Oluşturduğu ‘Mezun Araştırma Formu’ ile 700 İEL mezununa ulaştı. Farklı zamanlarda yurtdışına giden 700 mezundan 336’sının üniversiteleri bitirdikten sonra Türkiye’ye geri dönerek ülkelerine hizmet ettikleri tespit edildi. Yılmaz Arslan geçtiğimiz günlerde düzenlenen ‘yapay zekâ ve beyin göçü’ temalı etkinlikte İEL’den mezun olduktan sonra Türkiye’de kalarak başarılı kariyer inşa etmiş isimleri öğrencilerine tanıttı.

‘STRES’ VURGUSU

İstanbul Erkek Lisesi Müdürü Yılmaz Arslan, mezunlarının yurtdışına gitseler de günün sonunda elde ettikleri bilgi ve tecrübeyi Türkiye’ye aktarmalarına önem verdiklerini ifade ederken, “İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın’ı ve beraberindeki kıymetli akademisyenleri okulumuzda ağırladık. Biz, çocuklarımızın kendi kültürel zenginliklerinin farkında olarak yetişmelerini istiyoruz” dedi. İÜ Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ise şunları söyledi: “Aileler, öğrencileri çok fazla beklentiyle yüklüyorlar. Bu da üzerlerinde ciddi bir başarı stresi oluşturuyor. Bu stres öğrenciyi yurtdışına itebiliyor. Kadromuzda ve öğrencilerimiz arasında çok sayıda İEL mezunu var. Tıp fakültesi öğrencilerinde de İEL mezunları önemli bir grubu temsil ediyorlar.”

Haberin Devamı

60 BİN ÖĞRENCİ YURTDIŞINDA

UNESCO’nun 2023 yılı verilerine göre yurtdışında üniversite öğrenimi gören Türk öğrencilerin sayısı 60 bin 322. Bu öğrencilerin yaklaşık 40 bini ABD ve Kanada’da, 12 bini Avrupa’da kalan bölümü ise başta uzak doğu olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde öğrenim görüyor. İşte okulların beyin göçü tablosu: