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Rötar yapan havayolu şirketleri tazminat ödeyecek

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#UÇAK#RÖTAR#Tazminat
Rötar yapan havayolu şirketleri tazminat ödeyecek
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2024 01:17

Rötar yapan havayolu şirketlSivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte yaptığı değişiklikle birlikte rötar yapan havayolu şirketleri yolcularına tazminat ödeyecek. eri tazminat ödeyecek

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SHGM’nin Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik’in (SHY-YOLCU) 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki değişiklik resmi gazetede yayımlandı. Yayımlanan değişikliğe göre, uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle tehir edilmesi ve yolcunun planlanan son varış yerine 3 saat ve daha fazla sürede ulaştırılması halinde, havayolu şirketi belirlenen ücretleri yolcuya ödeyecek. Buna göre, yolculara iç hat uçuşlar için 100 Avro, dış hat uçuşlarında ise yolcularına bin 500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 Avro, bin 500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için 400 Avro, 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar için 600 Avro, tazminat tutarı belirlendi. Söz konusu tazminat alacaklarının Türk Lirası cinsinden karşılığı hesaplanırken, tazminatın ödendiği güne ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınacak. 

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#UÇAK#RÖTAR#Tazminat

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