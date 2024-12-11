Rötar yapan havayolu şirketi tazminat ödeyecek

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) havayolu ile seyahat eden yolcuların haklarına dair yönetmelikte yaptığı değişiklikle, havayolu şirketlerine tehirli uçuşlar nedeniyle tazminat yükümlülüğü getirdi. Resmi Gazete’de dün yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle uçuşların teknik ve operasyonel nedenlerle tehir edilmesi ve yolcunun planlanan son varış yerine 3 saat ve daha fazla sürede ulaştırılması halinde havayolu şirketi her bir yolcuya belirlenen ücretleri ödeyecek. Buna göre yolculara iç hat uçuşlarındaki gecikme için 100 Euro, dış hat uçuşlarında ise mesafeye göre tazminat ödenecek. Bin 500 kilometre veya daha kısa tüm uçuşlar için 250 Euro, bin 500 ile 3 bin 500 kilometre arası uçuşlar için 400 Euro, 3 bin 500 kilometreden daha uzun uçuşlar içinse 600 Euro tazminat ödenecek. Mevcut uygulamada sadece uçuşların iptali durumunda yolculara tazminat ödenirken, tehirlerde tazminat ödenmiyordu.

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UÇAKTA BEKLETME DAHİL

Yetkiler, Hürriyet’in yolcuların tazminat alabilmesi için 3 saatlik bekleme süresine uçak içi beklemelerin de dahil olup olmadığı sorusuna şöyle yanıt verdiler:

“Hava trafiğinin yoğunluğu, uçuş trafiği gibi havayolu şirketinden kaynaklanmayan durumlar tazminat dahilinde değil. Bunun dışında kalan uçak teknik arızası, pilot, kabin memuru veya havayolu şirketinden kaynaklı durumlar tazminata dahil. Eğer uçak bir tehir verdiyse ve işletme tazminat vermemek için uçak içinde bekletiyorsa 3 saatin içinde değerlendirilir. Ancak uçak meydan veya kule kaynaklı mücbir bir sebeple kalkamıyorsa bunun dışında değerlendirilir. Bunların hepsi her bir başvuru özelinde inceleniyor ve mücbir sebep mi değil mi onun değerlendirilmesinin yapılmasının ardından tazminat kararı veriliyor. Meteorolojik ve diğer mücbir sebepler bu kapsamın dışında değerlendiriliyor.”

ŞİRKETLER İSTEMİYORDU

Yetkililer, halihazırda uçuşların benzer nedenlerle iptali halinde yolcuların tazminat hakkı olmakla birlikte uçuş tehirlerinde tazminat hakkı bulunmadığını belirttiler. Yetkililer, havayolu işletmelerinin uzun yıllardır gündemde olan ‘tehirde tazminat’ konusuna itirazları olduğunu ancak sorunun uluslararası standartta bir çözüme kavuşabilmesi ve havayolu işletmelerinin operasyonel planlamalarını sağlıklı bir şekilde yaparak yolcu mağduriyetinin önüne geçilebilmesi için bu değişikliğin yapıldığını söylediler.

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ÖZELLİKLE KIŞIN YAPILDI

Yönetmelik değişikliğine işletmelerin uyum sağlayabilmeleri için uçuşların daha az yoğun olduğu kış döneminde yapıldığını vurgulayan yetkililer, yaz döneminde değişikliğin olumlu sonuçlarının görüleceğini, tehirlerin daha düşük seviyelere ineceği tahmininde bulundular.