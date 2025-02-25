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İSTANBUL Kadıköy’de Fatih Koldaş, geçen cumartesi sabahı Bostancı Mahallesi Vukela Caddesi’nde köpeği ‘Rose’yi gezdirmeye çıkardı. Koldaş, bir elektrik direğinin yanından geçerken köpeğinin aniden rahatsızlandığını fark etti. Durumu anlamaya çalışırken kendisi de elektrik akımına kapıldı. O anda elektrik direğinden kaçak olduğunu anladı. Köpeğini veterinere götüren Koldaş, burada ‘Rose’un hayatını kaybettiğini öğrendi. Başka bir kişi ya da canlının zarar görmemesi için tekrar olay yerine döndü ve arıza giderilene kadar bekledi.

Şile’de köpeğini toprağa veren Koldaş, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Sabah kar yürüyüşü yapmak istemiştik. 07.00 sularında eşimle Vukela Caddesi’nde yürürken Rose aniden bağırdı ve zıpladı. Ne olduğunu anlamadık, onu almak için eğildiğimde elektrik çarptı.

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‘20 KİŞİYİ BAĞIRARAK UYARDIM’

Kazağından tutup kenara çektim. O esnada bizi gören bir taksici yardım teklif etti. Hızla veterinere gittik ama Rose yolda nefes almıyordu. Veteriner müdahale odasına aldı ve bizi dışarı çıkardı. Rose’u beklerken, başka kimse zarar görmesin diye elektrik kaçağı olan yere geri döndüm. Caddede yaklaşık 20 kişiyi bağırarak uyardım. Yaklaşık bir saat sonra ekipler gelip arızayı giderdi. Rose için adalet mücadelesi vereceğiz. Adliyeye giderek suç duyurusunda bulunacağız.”

KADIKÖY BELEDİYESİ: AYEDAŞ’IN SORUMLULUĞUNDA

- Koldaş Ailesi yaşadıklarını sosyal medyada paylaştı. Olayın ardından geçen yıl İzmir Alsancak’ta elektrik kaçağı nedeniyle hayatını kaybeden iki kişi hatırlandı. Belediyenin ihmali olduğu yönünde iddialar ortaya atıldı. Kadıköy Belediyesi ise Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “İlçemizde bulunan tüm elektrik direkleri AYEDAŞ sorumluluğundadır” dedi.

BİR KAÇAK DA BEŞİKTAŞ’TA

İSTANBUL Beşiktaş’ta da 22 Şubat’ta öğle saatlerinde sahibinin yürüyüşe çıkardığı köpek, kaçaktan dolayı elektrik akımına kapıldı. Köpeğinin can havliyle ısırdığı kadın hafif şekilde yaralanırken çevredekilerden yardım istedi. Akımdan kurtulmasına rağmen bir süre kaldırımda can çekişen köpek araca alınarak veterinere götürüldü.

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