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Rosatom Akkuyu için tarih verdi... İlk ünite sonbaharda devreye alınacak

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#Akkuyu Nükleer Güç Santrali#Rosatom#Rusya
Rosatom Akkuyu için tarih verdi... İlk ünite sonbaharda devreye alınacak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2026 18:38

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci ünitesine nükleer yakıt yüklenilmesi ve ünitenin devreye alınmasının sonbaharda planlandığı bildirildi.

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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'nin birinci ünitesindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Rosatom'un temmuzda, ünitenin devreye alınmasından önceki ana test aşaması niteliğindeki "sıcak testlere" geçmeyi planladığını belirten Likhachev, bu süreçte reaktör ekipmanları ve sistemlerinin tasarım koşullarındaki güvenilirliğinin sınanacağını kaydetti.

Likhachev, testlerin başarıyla tamamlanması halinde sonbaharda yakıt yüklemeye ve üniteyi devreye almaya başlayacaklarını bildirdi.

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Türkiye'nin en büyük yatırımları arasında bulunan santralin, tam kapasite devreye girdiğinde ülkenin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacağı öngörülüyor.

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#Akkuyu Nükleer Güç Santrali#Rosatom#Rusya

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