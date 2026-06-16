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Röportaj esnasında Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheliye ev hapsi

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#Cumhurbaşkanına Hakaret#Ev Hapsi Kararı#İstanbul Emniyeti
Röportaj esnasında Cumhurbaşkanına hakaret eden şüpheliye ev hapsi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2026 19:32

İstanbul'da bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli konuşmalar yaptığı tespit edilen ve emniyet ekiplerince gözaltına alınan şüpheli hakkında ev hapsi kararı verildi.

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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, bir sokak röportajında Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli beyanlarda bulunduğu tespit edilen Ş.B. (52) isimli kadın, 14 Haziran'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 15 Haziran'da adli makamlara sevk edilen şüpheli Ş.B. hakkında, "TCK 299 (Cumhurbaşkanına Hakaret)" suçundan adli kontrol hükümleri uygulanarak ev hapsi cezası verildi.

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#Cumhurbaşkanına Hakaret#Ev Hapsi Kararı#İstanbul Emniyeti

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