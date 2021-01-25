GÖNÜLLÜ VE SİVİL TOPLUMCUYDUM

Sizi tanıyalım. Kimdir Volkan Atabek?

1978, Rize Çayeli Sırt Köyü doğumluyum; annem babam Artvin Şavşatlı, ikisi de memur. 84 yılında Sakarya merkeze gelmişiz. Lise hayatım Sakarya’da geçti. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İngilizce matematik bölümünden mezun oldum. İyi bir matematikçiydim. Üniversite hayatım biraz hareketli, 1996-2003 yılları arasında Bolu’daydım. İki sene hazırlık uzadı, iki sene de deprem nedeniyle ara verdim. Deprem olunca çadırkentte yaşamaya başladık. Üniversitede, ara vermediğim yıllarda üniversite temsilcisiydim. İyi bir gönüllü ve sivil toplumcuydum.

Nasıl tanıştınız?

Volkan Atabek: Çiğdem’in, üniversiteye gelmesiyle benim yeniden dönüşüm arasında 4 yıl var. Tekrar üniversiteye dönüp bitirmeye karar verdim. Baktım, bıraktığım kulüp veya derneği birileri yönetiyor. Tabii ben de ‘efsane Volkan’ olarak dönmüşüm, bir ağırlık görmem lazım. Mevcutta tanıdığım arkadaşlar beni aradılar ve bir etkinliğe davet ettiler. Sene 2001-2002 dönemi.

Çiğdem Atabek: Tarih aralığını doğru hatırladı ama tam tarih istiyorum, kabul etmiyorum (Gülüyor).

Volkan Atabek: Bu röportaj beni zorlayacak gibi geliyor, çok hızlı başladık. Eğitim öğretim yılı aralığı verdim, üniversiteye dönüş anlamında (Gülüyor). Seminere çağırdılar beni, kurucu başkan, efsane Volkan, 2 bin kişilik derneği yönetmişiz falan böyle bir psikolojiyle gidiyorum salona. Geldim, birisi etrafta koşuşturuyor, ‘Siz kimsiniz’ dedi bana. ‘Volkan Atabek’ dedim, ‘Tamam’ dedi gitti. Benim kurduğum STK’yı yöneten Çiğdem Hanım’dan, beklediğim ilgiyi göremedim tabii. Seminer bitti yemeğe gidecekler sağ olsunlar nezaket gösterdiler, beni de çağırdılar. Burayı sen anlat istersen, daha keyifli olur senin için.

BRAD PITT BEKLERKEN...

Çiğdem Atabek: Volkan üniversitede çok ünlü, ben de kendisini hiç görmemişim. Şimdiki gibi sosyal medya aktif değil. ‘Öyle işler yaptı, böyle işler yaptı’ şeklinde çok anlatıldığı için gerçekten bizim için bir efsane. Dolayısıyla efsane olacak birisinin de biraz Brad Pitt, biraz Antonio Banderas ortaya karışık bir şey olması gerekiyor en azından. Tabii ben o seminer günü Volkan Bey’i görünce muazzam bir hayal kırıklığı yaşadım. Sadece ‘Merhaba’ dedim ve yürüyüp gittim. Bu kadar efsane işleri yapmış birisi.

Volkan Atabek: ‘Bu kadar mı’ diye düşündü galiba; Boy pos...

Çiğdem Atabek: Böyle başladı serüven. Yemekte ben kendisiyle hiç ilgilenmedim, hatta büyük bir ‘offf’ benzeri bir durum oldu, nasıl ifade ederim o iç sesimi bilemiyorum. Tanışmamız o gün oldu sonraki günlerde de aynı üniversitedeyiz, aynı fakültedeyiz, İngilizce Fizik okuyorum. Ben çok başarılı bir öğrenciyim; hakeza zıttı Volkan da öyle bir öğrenci, okulu uzatmış, ortak derslerimiz var. Dolayısıyla ortak sınıftayız, ortak arkadaşlarımız var. O noktadan evlilik noktasına Volkan 2 yılda getirdi beni.

KIZLARIN İSMİ NASIL SEÇİLDİ



ATABEK ailesinin kızlarına isim verme konusu da oldukça ilginç. Her konuda titizliğiyle dikkat çeken Çiğdem Atabek anlatıyor: “Her harfin bir titreşimi var her titreşim çocuğun enerjisini etkiliyor. Büyük ünlü, küçük ünlü uyumları, ilerde imza atacağı vakit kullanılabilir olması, uluslararası platformda çok noktalı harflerin bulunmaması, mail adreslerinin kolay alınıyor olması...”

KARADENİZ GELİNİ OLUNCA



İSTANBUL doğumlu Çiğdem Atabek mıhlamadaki becerisiyle de biliniyor. “Eşim Karadenizli, mıhlamayı bilmemem çok ayıp olurdu. Ayrıca Sakarya’da çok fazla Karadenizli var” diyerek geçiyor ocağın başına bizim için de yapıyor o meşhur lezzeti.

SAATLERCE KARDA YÜRÜTTÜ

İlk adım nasıl atıldı?

Çiğdem Atabek: Üniversitenin sonuna geliyoruz. Bittikten sonraki süreçten kendisi de tedirgin olmuş olacak ki artık söyleme kararı aldı. Bolu’dayız yerde diz boyu kar var, ‘Çiğdem seninle bir konu konuşmamız lazım’ dedi. Yürüdük bir-bir buçuk saat, benim artık ne karda yürüyecek takatim kaldı ne dinleyecek. O konunun etrafında dolanıyor, kendisini ifade etmeye çalışıyor, ben biliyorum ne geleceğini ama bir türlü gelemiyor.

Volkan Atabek: Söylemezsem başkası operasyona girecek, hissediyorum, sıkıştırıyorlar, başka yerlerden kısmetler var.

BENİMLE EVLENMEYE KARAR VERMİŞ

Çiğdem Atabek: Yürüdük, yürüdük, yürüdü, konuştuk, konuştuk. ‘Volkan başka bir şey söyleyeceksen söyle, söylemeyeceksen dondum, gidiyorum’ dedim. ‘Dur, gitme, söylüyorum’ dedi ve başladı: ‘Ben iki yıldır senin bütün hal, hareket, tavır ve davranışlarını gözlemledim. Ve seninle evlenmeye karar verdim.’ Benimle evlenir misin gibi bir şey yok. Seninle evlenmeye karar verdim.

Volkan Atabek: Gözlemlerim sonucu Çiğdem’in de karar verdiğini görünce... Ben ilk bir ay içinde karar vermiştim. Karşılıklı bir etkileşim var, değerler çok uyuşuyor.

Çiğdem Atabek: Karşılıklı bir etkileşim derken, öyle başta bir etkileşim yoktu.

Volkan Atabek: İtiraf et bunu, benim geçmiş varlığımdan etkilenmişsin ben yokken. Beni bekliyormuşsun, tamam boy pos, kalıp, uymayabilir ama.

Cevabınız ne oldu?

Çiğdem Atabek: ‘Manavdan iki kilo elma istemiyorsun daha farklı söylemen gerekirdi ama hadi neyse’ dedim. ‘Sen iki yıldır düşünmüşsün müsaade et ben de birkaç hafta düşüneyim’ dedim. Böyle neticelendirmiş olduk. Birkaç hafta sonra da ‘evet’ dedim.

Sonrasında romantik, yüzüklü bir evlenme teklifi oldu mu?

Volkan Atabek: Yüzük derken. Bizde öyle bir şey yok, o konuları açmasak, 15 yıl geçmiş sıkıntıya gireriz (Gülüyor). Tarih... Soğuk bir kış günüydü, Bolu’da karlar dizlerimize kadardı. Kronoloji hiç tutmadım.

Evlilik tarihini sormaya korkuyorum.

Volkan Atabek: O var çok şükür, 2005; 25 Haziran 2005, o kadar da değil.

SİYASETTE ‘İLK’LERİ YAŞADI

Öğretmenlik yaparken siyasete başlıyorsunuz. Nasıl karar verildi?

Çiğdem Atabek: Üniversitedeyken sandık müşahitliği yapmıştım. Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyken ben de İstanbul’da yaşıyordum. Oradaki değişimi, dönüşümü ve gelişimi görmek beni Türkiye’ye dair çok umutlandırdı. Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yaptıklarıyla benim için idol haline gelmişti. Dershanemizde öğretmenlik yaparken Adapazarı ilçe kadın kollarının kurucu başkanlığı teklif edildi. Daha sonra Sakarya il kadın kolları başkanlığı yaptım. Akabinde de Türkiye’de yine bir ilk oldu; ilk defa il kadın kolları başkanlarından MKYK’ya girdim. Ardından da Türkiye’nin ilk başörtülü bakan yardımcısı oldum. İki yıl aranın ardından ise erken seçimle birlikte milletvekilliği. Dershanemiz var; hem derslere giriyorum hem rehberlik hizmetinde katkı sağlıyorum hem sahadayım çok yoğundu. Yıl 2007. Volkan ile hep istişare ettik. Bana, ‘Çiğdem hayat düzenimiz bozulacak evi annesiz istemiyorum, bu işleri bırak’ deseydi devam edemezdim. Volkan benden hiçbir zaman dört başı mamur bir sofra beklemedi, evin hiçbir zaman çok düzenli olmasını beklemedi ama bunun için de bana ufacık kıracak bir kelime bile kullanmadı. Fedakârlığı, desteği benim bu görevleri yapmama vesile oldu.





MÜZİK MOLASI



Atabek ailesinin evinde neşeli sohbete müzik arası veriyoruz. 11 yaşındaki Asude Ela bize piyano çalıyor.

ASKERLİK NEREDEYDİ?

Çiğdem Atabek: Evlendiğimizde Volkan askere gitmemişti. Düğüne kısa bir süre kala abim, ‘Volkan askerliğini nerede yapmış’ diye sordu. Yapmadığını söyledim. Ailem şok yaşadı. Evlendikten 4 yıl sonra kızımız dünyaya geldi. Asude iki aylıkken gitmek zorunda kaldı. Volkan askerden döndüğünde Asude 8 aylıktı. Uykudan uyandı, babasını gördü ve çok bozuldu, ‘Evdeki bu adam kim’ dercesine. Bir hafta zorlandı ama tabii ki alıştı o da.

Volkan Atabek: Ağrı’da yaptım askerliğimi, 33 yaşındaydım. Kürt kökenli kardeşlerimizi daha iyi tanıdım. Kimisine Türkçe, kimisine okuma yazmayı öğretme imkanım oldu. Matematikçi olunca diğer branşları da toparlayınca Mehmetçik Dershanesi açtık. Yaklaşık 600 asker öğrenciye, Sakarya’dan dershanemizden istediğimiz dökümanlarla dersler verdik. Ayrılık çok zordu ama eğitim öğretim açısından çok ciddi deneyimler edindim.



Röportajımızın ardından üst kata geçiyoruz. Şahane bir göl manzarası karşılıyor bizleri, kuzine yanıyor içeride. Volkan Bey patates atmış kuzineye, kumpir yapmak için. Yakın zamanda COVID-19 atlatan Çiğdem Hanım, bu odada dinlenmiş, iyileşmiş.