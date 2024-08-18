‘Röntgenci’ye 1 yıl 8 ay hapis

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Tepki üzerine Faisal Abdullah kısa süre içinde Esenyurt’ta evinin yakınındaki bir sokakta yakalanarak tutuklandı. Şüpheli hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 5 yıla kadar hapis istendi. Faisal Abdullah, 2 aylık tutukluluğundan ardından tahliye edildi.
Bakırköy 36’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, sanık Faisal Abdullah, “Bayanı çocuk zannederek çektim. Kötü bir amacım yoktu. Pişmanım” dedi. Mahkeme, sanığı “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek davayı bitirdi.