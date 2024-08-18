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‘Röntgenci’ye 1 yıl 8 ay hapis

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#İSTANBUL#Bahçelievler#Röntgenci
‘Röntgenci’ye 1 yıl 8 ay hapis
Burcu Purtul Uçar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 07:00

İSTANBUL Bahçelievler’de 26 Nisan’da evinin balkonunda dans eden bir kadının videosunu çeken Pakistan uyruklu Faisal Abdullah, bunu sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

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Tepki üzerine Faisal Abdullah kısa süre içinde Esenyurt’ta evinin yakınındaki bir sokakta yakalanarak tutuklandı. Şüpheli hakkında “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 5 yıla kadar hapis istendi. Faisal Abdullah, 2 aylık tutukluluğundan ardından tahliye edildi.

Bakırköy 36’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamada, sanık Faisal Abdullah, “Bayanı çocuk zannederek çektim. Kötü bir amacım yoktu. Pişmanım” dedi. Mahkeme, sanığı “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçundan 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar vererek davayı bitirdi.

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#İSTANBUL#Bahçelievler#Röntgenci

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