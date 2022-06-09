Röntgenci sapığa dayak

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İstanbul Maltepe’de 5 katlı binanın bodrum katındaki dairede oturan Kezban K., önceki gün 07.30 sıralarında banyoya girdi. Duş aldığı sırada bir kişinin banyonun havalandırma penceresinden kendisini izlediğini fark eden kadın çığlık attı. Eşinden durumu öğrenen Ramazan K. koşarak dışarı çıktı ve genci kovalamaya başladı. Sokakta yaşanan kovalamacanın ardından Ramazan K., yakaladığı genci yere yatırıp tokatlamaya başladı. Şüphelinin, Ramazan K.’nin elini öperek yalvardığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen polis ekipleri, şüpheli Muhammed Ç.’yi (22) gözaltına aldı.

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Şüphelinin yapılan üst aramasında ceplerinde kadın iç çamaşırları da bulundu. Polis olay yerinde yaptığı incelemede ise yerde içinde kimlik olan bir cüzdan buldu. Polis, cüzdan sahibine ulaşınca şüphelinin üzerindeki iç çamaşırlarının cüzdan sahibinin eşine ait olduğu ortaya çıktı. Yapılan sorgulamada Muhammed Ç.’nin iç çamaşırlarını sokaktaki çöp kutusundan aldığını söylediği öğrenildi. Şüpheli Muhammed Ç. Emniyet’teki ifadesinde “Böyle bir olayı ilk defa yaptım. Pişmanım” dedi. Emniyet’teki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli ‘özel hayatın gizliliğini ihlal etme’ suçundan tutuklandı.

KADIN ÇIĞLIK ATINCA KOCASI YAKALADI

Şüphelinin camın sinekliğini yırttığını belirten Ramazan K., “Camdan girmesi mümkün değil ama zorluyor. Cam daha büyük olsa girmeye çalışacak. Daha kötü şeyler yapmaya çalışacak. Koşarak yakaladım. ‘Ağabey beni polislere vermeyin, bir daha yapmayacağım’ gibi şeyler söylüyordu. Bugün yakalandı ama yarın yakalanamayabilir” dedi.