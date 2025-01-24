Rönesas Rezidans 269 kişiye mezar olmuştu! Havalimanında yakalanan müteahhit kendini böyle savundu

Haberin Devamı

Hatay'ın Antakya ilçesinde resmi kayıtlara göre 269 kişinin hayatını kaybettiği 250 daireden oluşan Rönensans Rezidans, asrın felaketinde saniyeler içinde yerle bir olmuştu. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın 4. duruşması görüldü. Duruşmaya rezidansın tutuklu olarak yargılanan müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Mehmet Haşim Eraslan, tutuklu yapı denetim şirketi yetkilisi Bülent Sekiçoğlu SEGBİS üzerinden katılırken, tutuksuz olarak yargılanan kontrol elemanı Önder Artun, proje müdürü İ.D. mevcutlu olarak, tutuksuz olarak yargılanan yapı denetim şirketi yetkilisi Ayhan Karan ise SEGBİS üzerinden katıldı. Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis talebiyle yargılanan sanıklar ve müvekkilleri duruşmada savunma yaptı. Duruşmaya Rönesans Rezidans'ta yakınlarını kaybeden vatandaşlar da katıldı.

Haberin Devamı

Tutuklu olarak yargılanan müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, "Binamızda ölenlere başsağlığı diliyorum. Rönesans’ın devrilmesinde kolonlar ve kirişler zarar görmemiştir. Konuyla ilgili uzmanlar araştırma ve inceleme yaptı. Binamız malzeme bakımından yeterlidir, yıkımın sebebi başkadır ve bu sebep aranmalıdır. Rezidans, yerinden fırlayıp devrildi. Yapısal ve yer sorunu mevcut değildir. Binanın devrilmesinin sebebi depremin büyüklüğüdür. Binamızı tüm kural ve yönetmeliklere uygun yaptığımıza yüzde 100 eminiz. Benim hiçbir kusurumun ve ihmalimin olmadığını düşünüyorum. Tutukluluğumun kaldırılmasını talep ediyorum. Binayı yaparken en üst düzeyde yaptım. Şirket olarak Hatay’da yaptığımız üst düzey işler sonrası 2017 yılında yurt dışına açıldık. Kaliteli işler yaptığımız için sektörde ün saldık. Yurt dışına açıldıktan sonra kayınbabamın sağlık sorunları vardı ve ben hastaneye gidip geldiğim için Karadağ’a uzun bir süre gidememiştim. Depremin ardından eşimin ailesinin Almanya’ya dönmesi, eşimin kardeşlerinin yanına Ankara’ya gitmesi üzerine ben de kalacak yerim olmadığı için Karadağ’a kardeşimin yanına gitme kararı aldım. Benim biletim 9 Şubat’taydı, biletimi 2 gün erteledim. Ben hiçbir şeyden kaçmadım” dedi.

Haberin Devamı

Mahkeme heyeti, müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun'un kardeşi firari Hüseyin Yalçın Coskun'un yakalanmasına yönelik emrin devamına karar vererek, Isparta Üniversitesi’nden bilirkişi raporunun beklenmesi için duruşmayı 22 Nisan'a erteledi.