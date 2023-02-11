'Rönesans'ın müteahhidi Coşkun tutuklandı... Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün de KKTC'ye kaçarken yakalandı

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Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Hatay’da çöken 250 dairelik Rönesans Rezidans’ın müteahhidi Antis Yapı’nın sahibi Mehmet Yaşar Coşkun, İstanbul Havalimanı’nda paralarla Karadağ’a kaçmak isterken yakalanmıştı.

Coşkun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP VE DİYARBAKIR'DA DA GÖZALTILAR VAR

Gaziantep'te de çöken Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin müteahhidi ve fenni mümessili olan Mehmet Ertan Akay İstanbul'da gözaltına alındı. Şanlıurfa'da depremde 33 kişinin hayatını kaybettiği Osman Ağan Apartmanı'na ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Heyetler, kolonlardan karot örneği alırken, müteahhitler dahil 11 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'da ise yıkılan binalarla ilgili Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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KKTC'YE KAÇARKEN YAKALANDI

Adana'da Çukurova Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da depremde yerle bir olmuş ve toplam 32 dairenin bulunduğu binadan sağ çıkan olmamıştı. 83 cansız bedenin çıkarıldığı enkazın altında hala 15 kişinin cenazesinin bulunduğu belirlendi.

Alpargün Apartmanı müteahhidi Hasan Alpargün'ün da bugün Adana'dan kaçtığı ortaya çıktı. Alpargün'ün bulunması amacıyla yürütülen çalışmalar sonucu, Alpargün İnşaatın sahibi Hasan Alpargün'ün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, hakkında “taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak” suçlarından aranması olan Alpargün'ün, KKTC’de yapılan çalışmalar sonucu Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu bildirildi.

Devam eden çalışmalarda; Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL Türkiye'den transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın almaya çalıştığı iddia ediliyor.