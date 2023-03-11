Rönesans Rezidans'ın enkazından çıkmadılar: Hala-yeğenden haber yok

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'ın Antakya ilçesindeki Rönesans Rezidans da yıkıldı. Yıkılan binaların enkazında çok sayıda kişinin cenazesine ulaşıldı. Aynı sitede oturan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu ile Sportif Direktör Taner Savut da yaşamını yitirdi. Rezidanstaki enkaz kaldırıldı ancak A2 Blok'ta oturan Mehmet Şükrü İncili ve Mevlüde Yıldız İncili'ye ulaşılamadı. Mezarlıklarda ve hastanelerde kayıp yakınlarını arasalar da sonuç alamadıklarını belirten Mustafa Kemal İncili, "Kız kardeşlerim Mevlüde Yıldız İncili ve Cemile İncili ile yeğenim Mehmet Şükrü İncili, Rönesans Rezidans'ta oturuyorlardı. Depremin ardından hemen Hatay'a gittim. 2'nci gün Cemile'yi canlı olarak enkazdan çıkarmışlar. Önce Hatay'da hastanede tedavi edilmiş, ardından Adana'ya sevk edilmiş. Oradan da ambulans uçakla Ankara'ya gönderilmiş. Yaşadığını orada öğrendik. Çok şükür onun durumu iyi. Ancak diğer yakınlarımızdan hala bir haber alamadık" diye konuştu.

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