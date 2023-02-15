Rönesans Rezidans’ın 10 yıllık sakini: Temeli kaymıştı koridor çatlaktı

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RÖNESANS Rezidans’ın eski sakinlerinden Zekiye Barutçu Yiğitbaşı’nın anlattıkları, facianın göz göre göre nasıl geldiğini özetledi. Rezidanstan 2 daire satın alarak birine 2013 yılında taşındığını söyleyen eski Hatay Belediyespor Başkanı Yiğitbaşı, şu iddialarda bulundu: “2022 yılına kadar burada oturduk. Taşınmadan kısa süre önce koridorda çatlak gördüm.



ÇATLAK GİDEREK BÜYÜDÜ



Her geçen gün o çatlak büyüdü, birkaç ay sonra bir parmak girecek kadar genişledi. Yöneticiye anlattım, ‘Ben korkuyorum’ dedim. Temelin kaydığını düşündüğümü söyledim. Alay edermişcesine güldü. Olayın üzerine gittim, günlerce uyardım. Bunun üzerine yöneticim bana sorunu hallettiğini söyledi. Nasıl çözdüğünü sorduğumda, ‘Mühendisler geldi, yapı denetimi yaptılar’ dedi. Teknik bazı şeyler söyledi, anlamadım. Komşulara da söyledim. Baktım herkes duyarsız, taşınmaya karar verdim.”

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Yiğitbaşı, inşaat teknikeri bir arkadaşının depremden sonra Rönesans Rezidans’ın enkazında inceleme yaptığını belirterek, “Kalıntıları elinde ovaladığında, kil gibi parçalandığını, bina demirlerinin yanlış şekilde bağlandığını söyledi. Kolonların kesilmiş olduğuna dair söylentiler de duydum. Doğruysa kesinlikle cinayet. Zaten binanın yıkılış şekli çok tuhaf. Evet, çok bina harap oldu ama hiçbiri Rönesans gibi değil” dedi.

MÜTEAHHİDİ TUTUKLANDI



Hatay’ın Antakya ilçesinde 12 katlı ve 250 daireli Rönesans Rezidans, 4855 sicil numarası ile Hatay Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne kayıtlı. Tam Şirket Unvanı, Antis Yapı Ticaret Limited Şirketi. Binanın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, 8 Şubat’ta Karadağ’a gitmek üzereyken İstanbul Havalimanı’nda yakalanarak tutuklandı. Coşkun ifadesinde kendisini, “Rönesans Rezidans’ın neden yıkıldığını ben de bilmiyorum. Zemin etüdü yapılmış ve sağlam durumdaydı. Tüm ruhsatları alındı, hem belediye hem yapı denetim firması tarafından bizzat yerinde gerekli numuneler alınmak suretiyle gerekli incelemeler yapıldı, kontrolleri sağlandı. Her aşamanın kaydı var. Binanın yıkılmasıyla benim Karadağ’a gidişim arasında herhangi bir ilişki yoktur. Kaçmaya çalışmadım. İşlerim dolayısıyla gidecektim” sözleriyle savundu.

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FUTBOLCULAR OTURUYORDU



“Rönesans’ta 800-900 kişi oturuyordu. Ben eski Hatay Belediyespor Başkanıyım. Hatayspor'un da kongre üyesiyim. Hatayspor'un bütün futbolcuları orada yaşıyordu, hatta Volkan Demirel de orada oturuyordu. Ama o anda iki futbolcu varmış. Çok sevdiğim komşularımı kaybettim."

O BENZETMEYİ BEN YAPMIŞTIM: ‘CENNETTEN KÖŞE CEHENNEM OLDU’



Yiğitbaşı, inşaat şirketinin rezidans sakinlerinin görüşlerini yazdıkları bir anı defteri hazırlandığını, ‘Cennetten bir köşe’ ifadesinin de kendisine ait olduğunu söyledi:

“Bir övgü gibi yazdım çünkü, hakikaten de öyleydi. Yüzme havuzu, spor salonu vardı. Her yer yeşillikti, her imkân sunuluyordu. O sözü de sosyal medyada kim bulmuşsa, viral olmuş. Ben çok utandım ve bir sorumluluk duygusuyla sosyal medyadan, şimdi anlattığım gibi görüşlerimi paylaştım. Katiller mutlaka yargılanmalı, sakın salıvermesinler. O cennetten köşe, şimdi cehennem oldu.”

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UZMAN GÖRÜŞÜ: TEMEL VE ZEMİN SORUNLU GİBİ

RÖNESANS Rezidans’ın temelinden kopup olduğu gibi yan yatması, hatanın nerede yapıldığı sorusuna neden oldu. İTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Beyza Taşkın, şu ihtimalleri sıraladı:



1- Kullanıcı tarafından müdahale edilmiş olabilir (kolon kesme gibi).

2- Aşırı don yapan bir havada beton dökmeyiz biz. Soğuk derz oluşmuştur. Kürleme yapılmamıştır.

3- Arazi konumu gereği, imar durumu gereği, diğer bloklarla taşıyıcı sistem birbirinin eşi değildir. O arazide lokal olarak zayıf bir zemin olabilir.

4- İnşaat esnasında ekonomik sebeplerden taşeron ekipler değişmiştir, işçilik kalitesi düşmüştür. Müteahhit değişmiştir. O binanın yıkılmasının o kadar sebebi olabilir ki. Ama kolon kesilmiş olması kuvvetle muhtemel.